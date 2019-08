Dimesso l’uomo di settantuno anni aggredito 10 giorni fa a Città di Castello

È stato dimesso dopo dieci giorni di ricovero nella struttura di neurochirurgia del Santa Maria della Misericordia l’uomo di 71 anni colpito con un pugno alla testa da un altro avventore di un bar di Città di Castello , dopo una partita a carte. I medici dell’ospedale perugino, nel periodo in cui l’uomo è stato ricoverato, hanno effettuato verifiche strumentali e terapie per il riassorbimento dell’ematoma cerebrale e, come spiega la dottoressa Nunzia Cenci, ‘l’ultima Tac ha evidenziato il riassorbimento totale’ . Dopo un ulteriore periodo di ulteriore breve periodo dinosservazione , come riferisce una nota dell’ ospedale, il paziente è stato dimesso con obbligo di

un periodo di riposo.

