Differenziata porta a porta, il Comune di Sansepolcro invita a rispettare gli orari di ritiro dei rifiuti

Il Comune di Sansepolcro ricorda ai cittadini che il servizio di raccolta rifiuti porta a porta nel centro storico si svolge sulla base di un calendario nel quale sono stabiliti i giorni e le fasce orarie per le diverse tipologie di rifiuti. Tutti gli utenti – cittadini e attività commerciali – sono invitati a rispettare questi orari al fine di non inficiare il grande investimento che l’amministrazione ha intrapreso per garantire questo servizio.

“Il porta a porta, come noto, permette di differenziare efficacemente tutte le tipologie di rifiuti – ricorda l’assessore ai Beni Comuni Gabriele Marconcini – Di norma, nelle città dove questo servizio è attivo, la raccolta differenziata registra dei salti in avanti importanti in termini quantitativi e qualitativi. Da noi ciò avviene solo parzialmente.”

L’assessore spiega quindi come il rispetto degli orari costituisca un aspetto fondamentale per non vanificare l’intero processo di differenziazione: “Il mancato rispetto degli orari di conferimento comporta il ritiro dei rifiuti da parte del camion dell’indifferenziato, cioè quello sbagliato. E’ importantissimo che ciò non accada. Ribadisco pertanto l’invito a tutti gli utenti del centro storico a prestare la massima attenzione. Se continueremo a riscontrare un’alta casistica di conferimenti errati, ci vedremo costretti a ricorrere anche in questo caso agli ispettori ambientali, il cui intervento consentirà di certificare i comportamenti irregolari ed emettere sanzioni.”

