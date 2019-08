Colorglass: la Lega chiede i risultati relativi alle analisi ARPA

A seguito del parere che l’Istituto superiore di sanità ha rilasciato su Color Glass, il gruppo della Lega a Città di Castello ha presentato un’interrogazione nella quale si chiede all’Amministrazione “di dare mandato immediato all’abbattimento delle strutture edili non conformi al progetto e classificate come abusive e di riferire quanto prima tutte le azioni atte a salvaguardare gli interessi generali di tutte le parti in causa, soprattutto a tutela del cittadino”. Il documento del capogruppo Marcello Rigucci e della consigliera Linda Innocentiniargomenta come “a partire dalla dichiarazione di Color Glass come ditta insalubre da parte del Ministero l’amministrazione abbia il dovere di rendere pubblici i riusultati dei controlli fatti sul territorio da ASL e ARPA nel Trestinese . Tali controlli per maggiore risultanza di verifica, devono essere eseguiti sia a corto che, a lungo raggio,prelevando campioni dal residuo di stagnazione dei pozzetti a terra dell’ abitazioni. Analizzando il materiale depositato nei pozzetti delle calate dei tetti, è necessario verificare se siano presenti polveri di biossido di titanio, o altri prodotti inquinanti. In questo modo – per la Lega tifernate – si avrà un’analisi completa in tutto il territorio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...