Arezzo Casa: PD Sansepolcro “L’assenza è la scelta che contraddistingue il nostro Sindaco. Cornioli non ci mette la faccia”

L’assenza è la scelta che contraddistingue il Sindaco Cornioli quando ci sono decisioni da prendere su Arezzo Casa.

Per l’Amministrazione Cornioli ogni votazione o decisione diventa molto complessa. Come fare per non prendere posizione e non scontentare nessuno soprattutto i “potenti” di turno? L’assenza è la scelta che contraddistingue il nostro Sindaco. Di fronte a quello che è successo su Arezzo Casa, tra modifiche dello statuto a colpi di notaio e maggioranza e un nuovo Presidente in “odore” di Casa Pound, Cornioli non ci mette la faccia e preferisce non prendere posizione. A fine luglio non ha partecipato all’Assemblea e qualche giorno fa non era presente quando è stato nominato il nuovo Presidente di Arezzo Casa. Del resto è lui quello che ha presentato Scortecci, l’uomo di Ghinelli, in Assemblea Coingas e ora non vuole certo fare un torto alla destra aretina.

La politica è fatta di responsabilità, di prese di posizione, non è accettabile un Sindaco che non partecipa, che non ha una sua idea, con questi atteggiamenti dequalifica un’intera comunità. Per Cornioli, purtroppo, tutto si gioca sul piccolo interesse del momento per non scontentare nessuno dentro casa sua e fuori.

Una zona grigia che sta andando sempre più a destra.