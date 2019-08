San Giustino, martedì 3 settembre torna eSPORTazione 2019. Sabato 31 agosto la presentazione nella sala del consiglio comunale

Sabato 31 agosto alle ore 9.30, il Comune di San Giustino – assessorato alle politiche sportive – ha indetto una conferenza stampa per la presentazione dell’evento che si terrà martedì 3 settembre alle ore 21 in piazza del Municipio a San Giustino (in caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà al Cinema Teatro Astra), dedicato alle associazioni sportive che svolgono le proprie attività all’interno del territorio comunale. “San Giustino è un paese appassionato di sport e questo lo si respira tutti i giorni – commenta l’assessore Andrea Guerrieri –eSPORTazione 2019, giunto quest’anno alla seconda edizione, vuole essere un’occasione di incontro che valorizza lo Sport come veicolo di socializzazione e di coesione sociale, oltre che un momento per riconoscere l’importante e proficuo lavoro che tutte le società sportive svolgono da sempre nel territorio”. Durante la serata tutte e 21 le società sportive del Comune sangiustinese avranno la possibilità di farsi conoscere al pubblico e di condividere i loro programmi e progetti per l’imminente stagione sportiva, ricevendo “una pacca sulla spalla” da parte dell’amministrazione comunale sotto forma di un riconoscimento consegnato da personaggi del territorio che si sono contraddistinti negli anni nelle varie discipline sportive, o che hanno raccontato lo sport della nostra realtà. Dei riconoscimenti saranno consegnati anche a chi nel mondo dello sport ha ottenuto risultati sportivi e organizzativi di primissimo livello.

