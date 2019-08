Presentata, in conferenza stampa, l’edizione 2019 del festival dell’autobiografia

Si è svolta ieri sera nella Sala del Consiglio Comunale la conferenza stampa di presentazione del Festival dell’Autobiografia 2019 in programma ad Anghiari (provincia di Arezzo) da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. La 9° edizione dell’evento è organizzata dalla Libera Università dell’Autobiografia con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Anghiari, il sostegno dell’Associazione Pro-Anghiari e il contributo della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. All’incontro sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri e la presidente della Libera Università dell’Autobiografia Stefania Bolletti.

Nella conferenza stampa è stato illustrato il programma del prestigioso Festival che quest’anno vivrà la 9° edizione e che avrà come tema “Scritture d’amore: forme e declinazioni dell’affettività”. La manifestazione si aprirà venerdì 30 agostoalle ore 15:00 al Teatro di Anghiari e si concluderà poi domenica 1 settembre alle ore 13:00. Il weekend sarà intenso e ricco di momenti interessanti che avranno come scenario anche gli scorci più caratteristici del centro storico di Anghiari.

ALCUNI MOMENTI DEL PROGRAMMA

Ricco e di grande qualità, così come da tradizione, il programmadella manifestazione che si aprirà venerdì 30 agosto alle 15:00 nel Teatro di Anghiari. Nella prima giornata spiccano il conferimento del Premio “Centro Nazionale Ricerche e Studi Autobiografici” al teologo Vito Mancuso che dialogherà con Duccio Demetrio e la presenza nel pomeriggio della filosofa Michela Marzano. A conclusione del venerdì la serata dedicata ad Alda Merini nel decennale della sua scomparsa.

Intensa ed interessante anche la giornata di sabato 31 agosto che comincerà alle 9:00 al Teatro con Gaia Simonetti sul tema“Lettere senza confini. Sei mamme scrivono ai loro figli che non ci sono più” e proseguirà con interventi dedicati alle Scritture di Amore e Lavoro, amore e poesia. Alle ore 13:00 i laboratori sullascrittura autobiografica, mentre il pomeriggio sarà dedicato all’infanzia anche con la presentazione del testo Nati per Scrivere. A seguire gli incontri con autori e autrici negli scorci più affascinanti del paese e la sera il concerto di Emanuele Ferrari in programma al Teatro alle ore 21:00.

Il weekend si chiuderà domenica mattina sempre in Teatro: alle 9:00 il Premio dedicato alla sezione studi e ricerche, alle 10:00“Passione e coraggio civile” con Eva Rigonat, il cui testo, Veterinaria e Mafie, nato dell’appoggio della LUA e di Libera approda al Festival dopo un tour di presentazioni in tutta l’Italia, e poi alle ore 11:30 il Premio Città dell’Autobiografia 2019conferito a Cristina Cattaneo, professoressa ordinaria di Medicina Legale all’Università degli Studi di Milano, direttore del LABANOF (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense) e autrice di “Naufraghi senza volto”, testo nel quale narra le sue esperienze (tra queste la scoperta della pagella piegata e cucita nella giacca di un quattordicenne del Mali).

Per consentire l’iscrizione delle molte persone che lo hanno richiesto si è provveduto a realizzare nella sala dell’Albergo La Meridiana un collegamento audiovisivo in diretta con il Teatro.Fermo restando quindi il normale accesso alle diverse iniziative di sabato 31 agosto nel centro di Anghiari, si informa che l’ingressoin Teatro sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima, assicurando comunque agli iscritti di poterlo seguire nella sala della Meridiana.