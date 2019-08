Nota dell’amministrazione comunale su Color Glass

“Il sindaco, acquisita la nota di parere dell’Istituto Superiore di Sanità sull’attività di Color Glass, ha immediatamente attivato gli organismi tecnici e amministrativi coinvolti. Nello specifico la nota, pervenuta lo scorso 14 agosto, è stata immediatamente trasmessa per le valutazioni di competenza ad Asl, Arpa e Regione dell’Umbria e sarà posta, fin dalla prossima riunione, all’attenzione della Conferenza di servizi già insediata per il rinnovo dell’autorizzazione. Inoltre, preso atto della esigenza di approfondimento espresse nella nota stessa, il Sindaco ha richiesto ad Arpa una relazione sull’attività di monitoraggio effettuata quotidianamente a partire dal febbraio scorso, allo scopo di fornire al detto Istituto ogni ulteriore elemento di giudizio necessario. Al riguardo Arpa, ha comunque assicurato fin da ora che nessun superamento dei valori limite si è mai rilevato, precisando che i dati sono in ogni caso a disposizione di tutti i cittadini sul sito dell’Arpa,

