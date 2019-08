“Differenziare per risparmiare”: ultimi giorni per recarsi all’URP e ottenere gli sconti sulla spesa

Si avvia alla conclusione anche l’ultima fase del progetto “Differenziare per risparmiare”. La campagna di sensibilizzazione sui rifiuti e la raccolta differenziata promossa dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con i supermercati del territorio e le proloco, terminata lo scorso 31 luglio, darà modo ai cittadini di ottenere degli sconti sulla spesa.

Entro il 31 agosto tutti coloro che attraverso la Eco-Card hanno avuto modo di quantificare i rifiuti differenziati conferiti presso l’isola ecologica e/o negli eco-compattatori dovranno andare con un documento di riconoscimento all’URP del Comune di Sansepolcro e farsi rilasciare il certificato da utilizzare in uno dei supermercati aderenti: Coop, Gala-Famila, Pam e Simply.

Si ricorda che il progetto “Differenziare per Risparmiare” riconosce uno sconto di 5 centesimi di euro (che in ognuno dei supermercati coinvolti corrispondono a 5 punti) sia per ogni kg di rifiuti differenziati conferiti presso l’isola ecologica, sia per ogni dieci oggetti di plastica smaltiti attraverso gli eco-compattatori.

Qualora i cittadini dovessero riscontrare problemi con l’accreditamento dalla propria Eco-Card durante l’utilizzo degli eco-compattatori si suggerisce di presentarsi all’URP con lo scontrino che ogni macchina, all’occorrenza, può rilasciare.

“Siamo soddisfatti soprattutto per l’importante risposta dei nostri concittadini – commenta l’assessore Marconcini – Secondo i dati, questa prima versione ‘pilota’ ha permesso di raccogliere quasi 37.962,5 kg di rifiuti differenziati a cui, tra l’altro, dovranno sommarsi i materiali di plastica smaltiti negli ecocompattatori: un dato decisamente positivo che è stato possibile raggiungere grazie al coinvolgimento attivo dei cittadini e alla preziosa collaborazione dei supermercati e delle proloco.”

Si ricorda che nel mese di agosto l’URP del Comune di Sansepolcro sarà aperto nei seguenti orari:

Lun: 8:30-13:30

Mar: 8:30-13:30

Mer: 8:30-13:30

Gio: 8:30-14:00

Ven: 8:30-14:00

Sab: 10:00-12:00

