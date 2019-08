Calcio giovanile: il 2005 D’Alessandro Dal Cerbara ai Giovanissimi Nazionali del Perugia Calcio

Il Cerbara ancora una volta sforna giovani di valore , a riprova del lavoro di costante crescita del proprio settore Giovanile, in primis Raffaele D’alessandro 2005(foto) che è andato in prestito nei Giovanissimi Nazionali del Perugia Calcio, Davide Bendini 2000 riconfermato il prestito Al Lama Calcio nel campionato di Eccellenza, insieme a lui sempre in prestito Poeti Andrea 2002, mentre sempre in prestito sono andati alla juniores nazionele del Trestina Girelli Camillo e Benechou Amsa tutti e due 2002.

Naturalmente , con orgoglio, auguriamo un grosso in Bocca Ala Lupo a tutti i nostri giovani atleti per le nuove avventure.

