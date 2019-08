Team Fortebraccio: Brunori sul podio a Sant’Andrea di Agliano (Perugia)

Il miglior risultato di questa giornata per il Team Fortebraccio è arrivato grazie a Tommaso Brunori che si è classificato al 3° posto tra gli esordienti secondo anno a Sant’Andrea di Agliano (provincia di Perugia) nel 2° Gran Premio MERICAT – MATEG. Un altro bel piazzamento sul podio quindi per il giovane atleta della squadra guidata dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori.

A ridosso della top ten tra gli elite e under 23 guidati dal direttore sportivo Olivano Locatelli è giunto Michele Corradini che si è piazzato 11° a Rovescala (provincia di Pavia) nel 68° Gran Premio Colli Rovescalesi (valido anche come 12° Trofeo Enertrade).

Nessun risultato da segnalare per gli juniores guidati dal direttore sportivo Fabio Rossi nel 23° Trofeo Salsi Stefano che si è corso a Marzaglia (in provincia di Modena) e per gli allievi guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori nel 2° Gran Premio MERICAT – MATEG.

