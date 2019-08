Ciclismo: gli impegni del team Fortebraccio dal 27 al 31 agosto

Settimana intensa per la compagine elite ed under 23 del Team Fortebraccio che chiuderà il mese di agosto disputando tre importanti competizioni. Questi gli impegni agonistici in programma da martedì a sabato.

Martedì 27 agosto la formazione guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli prenderà parte al 97° Circuito di Cesa – Trofeo Santa Lucia che si disputerà a partire dalle ore 14:45 a Cesa Valdichiana (provincia di Arezzo). Ai nastri di partenza Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Alessandro Cuccagna, Francesco Caroti, Andrea Dagostino, Michele Corradini, Edoardo Corridori e Paolo Fantasia.

Mercoledì 28 agosto elite e under 23 del Team Fortebraccio saranno di scena nel 74° G.P. Comune di Cerreto Guidi che si disputerà nella località in provincia di Firenze dalle ore 14:30. Al via ci saranno Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Alessandro Cuccagna, Andrea Dagostino, Francesco Caroti e Michele Corradini (riserve Edoardo Corridori e Paolo Fantasia).

Gli stessi protagonisti torneranno poi in gara sabato 31 agosto a Carnago (provincia di Varese) nel 48° Gran Premio Industria, Commercio, Artigianato Carnaghese che scatterà alle ore 13:00.

Un trittico impegnativo e prestigioso attende quindi nei prossimi giorni la squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli. Obiettivo del team sarà quello di ben figurare e di ottenere risultati positivi.

