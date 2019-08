Canoa: san Pio X vince l’edizione 2019

Sono stati Alessio Bonatti e Nicola Landi del rione San Pio X a vincere la settima edizione della «Regata dei Rioni», che si è svolta sabato e domenica lungo il Tevere.

E’ stata una finale davvero sentita, a partire dalle numerose persone che hanno voluto assistere alla competizione lungo le rive del Tevere. In poco meno di due secondi. Infatti, sono arrivate ben tre imbarcazioni: quella vincitrice, poi i portacolori dell’Associazione dei Quartieri e come terzo posto San Giacomo.

Una sfida vinta dai due atleti di San Pio nel passaggio più difficile: al salto della briglia. Fino a quel momento le imbarcazioni davanti erano quelle della Mattonata e di San Giacomo: ma la piccola cascata ha fatto cadere in acqua i canoisti bianco rossi del rione del centro storico, mentre ha ritardato anche l’imbarcazione di San Giacomo che, nonostante gli sforzi, è arrivata terza. I due canoisti di San Pio, invece, sono riusciti a prendere la corrente vincente che li ha catapultati alla testa della corsa, così da vincere.

«Siamo felici – hanno detto Bonatti e Landi al termine della gara – siamo riusciti a tagliare per primi il traguardo nonostante ci fossero equipaggi molto forti e determinati. La svolta della nostra gara è stata al salto della briglia, la piccola cascata: siamo riusciti a prendere la corrente giusta e a vincere. Gli altri equipaggi, invece, hanno avuto dei problemi a superarla».

La manifestazione si è svolta tutta come da programma: sabato 24 agosto alle 10,30 c’è stata la riconsegna del trofeo, poi l’ estrazione e gli abbinamenti fra i Rioni, le canoe e le corsie di gara. Alle 16 è iniziata la Regata, con le eliminatorie: dopo la prima manche c’è stata l’ esibizione delle «Farfalle» con il dragon boat e alle 17 la seconda manche.

Domenica mattina alle 10,30, invece, sono scese in acqua le imbarcazioni per le finali e le premiazioni.

Alla manifestazione, insieme a tanti tifernati, non sono mancati l’assessore regionale Fernanda Cecchini, il sindaco Luciano Bacchetta, con gli assessori Rossella Cestini, Massimo Massetti e Luca Secondi.

Alla premiazione, invece, ha preso parte il vice sindaco Michele Bettarelli e l’assessore Riccardo Carletti insieme al presidente del Canoa Club Città di Castello Sandro Paoloni.

«E’ stata una giornata all’insegna del divertimento, dello stare insieme per riscoprire il Tevere – ha detto Sandro Paoloni, presidente del Club – organizzando questo evento, siamo riusciti a portare lungo le rive del fiume tantissima gente, come da tempi immemorabili non accadeva. Vorrei ringraziare tutti i volontari del Canoa, che hanno allestito il fiume e permesso la gara».

Mi piace: Mi piace Caricamento...