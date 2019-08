Bilancio positivo per San Bartolomeo 2019: Carletti “grande afflusso di pubblico, nonostante l’incertezza meteo”

Fine settimana ricco di eventi a Città di Castello in cui la Fiera delle merci e del Bestiame ha avuto a corolla importanti iniziative, dalla Regata dei rioni sul Tevere allo Sbaracco dei commercianti del Centro storico, dalla Tombola di solidarietà degli Amici del cuore al Festival dello Street Food. E’ infatti positivo il giudizio espresso dall’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti che parla di “un appuntamento gradito ai tifernati e che le incertezze del maltempo non sono riuscite a rovinare”. Intenso il flusso e le presenze soprattutto della mattina di domenica 25 agosto 2019 a Piazzale Ferri e a Parco Langer dove è stata riproposta la Fiera del Bestiame, una sede per l’assessore Carletti “molto azzeccata. Il Parco è un contenitore dalle grandi potenzialità, che ha dato un valore aggiunto a tutte le manifestazioni che ha finora ospitato”. A Parco Langer oltre a gli stand di animali domestici e da compagnia, è stata allestita l’ala dedicata agli antichi mestieri con l’intagliatore, il fabbro, il canestraio, l’impagliatore di sedie, e la lavorazione pietre dure. Grande pubblico di bambini anche alla Fattoria della pecora Dora, in collaborazione con le fattorie didattiche di Città di Castello e Montone. Attrazione delle Fiere gli esemplari giganti di Chianina e Faraone, il toro campione regionale, vicino al quale molti visitatori grandi e piccoli si sono fotografati. Nella mattina di domenica, il sindaco Luciano Bacchetta, gli assessori Michele Bettarelli, Riccardo Carletti, Massimo Massetti, il vescovo Domenico Cancian, che ha benedetto la Mostra, l’assessore regionale all’Agricoltura Fernanda Cecchini hanno visitato la mostra, salutando i molti volontari che si spendono per la buona riuscita di questa manifestazione. “Voglio ringraziare – conclude Carletti – a nome dell’Amministrazione la società rionale Graticole e la Pro-loco Piosina, gli allevatori, il Canoa Club e gli Amici del Cuore, il Consorzio Pro Centro che, insieme a San Bartolomeo 2019, hanno movimentato le attività del centro storico per un intero fine settimana, vivacizzando il week end di ritorno dalle ferie in clima di animazione e tanti eventi ad accompagnarlo”.