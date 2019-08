Operaio precipita da un tetto. Lesioni gravi, ricoverato in rianimazione

Incidente sul lavoro ieri.pomeriggio alle ore 17 a ponte San Giovanni : un operaio di 48 anni, originario della provincia di Roma, è precipitato al suolo dal tetto di un capannone che stava riparando , riportando lesioni gravi per un politeama. Trasportato dal 118 nella sala emergenza del pronto soccorso in codice rosso è stato stabilizzato e sottoposto ad accertamenti radiografici dal dr massimo Siciliani e dagli infermieri professionali Federico Montanari e Mirko Papalini e Nicoletta Pericoli, con la collaborazione del medico rianimatore dr Giuseppe Pesciaroli . Successivamente il paziente è stato trasferito in rianimazione per fratture costali multiple e pneumotorace, lacerazioni epatiche e fratture vertebrali e del bacino.Il paziente è prognosi riservata,

