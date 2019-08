Campionato europeo di trotto e mostra nazionale del cavallo insieme per promuovere allevamenti

Campionato Europeo di Trotto e Mostra Nazionale del Cavallo insieme all’insegna della passione per i cavalli e la promozione di due territori limitrofi, altotevere umbro e Valle del Savio. Sancito ieri sera all’ippodromo di Cesena, nell’ambito della serata di corse dedicate a Città di Castello, alla Mostra Nazionale del Cavallo e allevamento Sergio Carfagna, un prestigioso connubio fra due storiche manifestazioni destinato a rilanciare in grande stile la kermesse equina tifernate che ha superato il mezzo secolo di attività e si appresta ad iniziare una nuova era nella rinnovata e suggestiva sede del Parco Alexander Langer a ridosso del centro storico. Il Campionato Europeo di Trotto che segna le sue 85 edizioni dimostrandosi ancora una volta il più longevo GP internazionale per cavalli anziani del paese, farà da traino promozionale alla Mostra Nazionale del Cavallo che si svolge proprio nel week-end del 7 e 8 settembre. Ieri sera, al termine della corsa più importante della serata (Il Trofeo Annamaria Grassi, riservato ai gentlemen più quotati a livello nazionali, che ha visto prevalere Antonio Simioli, nella foto in premiazione), i vertici della Hippogroup Cesenate, il Presidente, Umberto Antoniacci e il direttore generale, Marco Rondoni, hanno ufficializzato la sinergia fra le manifestazioni (oltre 135 anni in due) rinsaldando un patto di amicizia ultratrentennale con il comune di Città di Castello e la Mostra Nazionale del Cavallo. Nei siti ed in tutti i canali di promozione dell’ippodromo si invitano i frequentatori del “Savio” e gli appassionati d’ippica a visitare il capoluogo altotiberino e la mostra del cavallo. Messaggio che verrà ripetuto fino alla sera del 7 settembre, in occasione del Campionato Europeo di Trotto (una vera e propria Champions League ippica), quando come da tradizione, le tribune dell’ippodromo cesenate saranno prese d’assalto da oltre 10mila spettatori. “Siamo onorati di poter accostare il marchio della Mostra Nazionale del Cavallo ad una manifestazione importante come il Campionato Europeo di Trotto che da 85 anni a Cesena richiama i migliori cavalli e driver continentali, una ulteriore occasione di promozione per la nostra realtà territoriale di cui andare fieri”, ha dichiarato l’assessore allo Sport, Massimo Massetti, al termine della premiazione della sesta corsa abbinata al comune tifernate, affiancato dal Presidente della Mostra Nazionale del Cavallo, Euro Marcello Cavargini e dai consiglieri, Mirella Bianconi Ponti e dal cavalier, Lucio Ciarabelli

