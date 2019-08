Piscine comunali: domenica ultimo giorno di apertura al pubblico delle vasche esterne. Da lunedì via alle iscrizioni ai corsi di nuoto

Domenica 25 agosto sarà l’ultimo giorno di apertura al pubblico delle piscine esterne dell’impianto comunale di via Engels. Come di consueto, Polisport garantirà la disponibilità del complesso natatorio dalle ore 9.30 alle ore 19.30. Sarà possibile accedere alla vasca olimpica e a quella per i bambini, al parco con le aree attrezzate per gli sport (due campi da calcio-tennis in erba, un campo da beach-volley e una piattaforma per il basket) e con i giochi riservati alla fascia di età compresa tra i 3 e i 12 anni, all’area relax con ombrelloni e lettini. Per le famiglie sono sempre disponibili tariffe agevolate per l’accesso e l’ingresso è gratuito per i bambini accompagnati fino a 5 anni di età. Da lunedì 26 agosto partiranno le iscrizioni alla scuola di nuoto federale di Polisport per la stagione 2019-2020. Le adesioni potranno essere comunicate fino a sabato 7 settembre. La segreteria della società di gestione dell’impiantistica sportiva, presso l’impianto di via Engels, sarà a disposizione degli utenti nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 13.30 alle ore 19.30; nelle mattinate di martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 14.30; il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per informazioni è possibile rivolgersi a Polisport attraverso il recapito telefonico 075.8550785 e l’indirizzo di posta elettronica info@polisport.net.

