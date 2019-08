Entra nel vivo san Bartolomeo 2019. da domani, sabato 24 agosto 2019, fiera del bestiame. Tutte le modifiche alla circolazione

Entra nel vivo San Bartolomeo 2019: domani, sabato 24 agosto, si apre anche la Fiera del Bestiame con tante novità. Le fiere delle merci sono già in corso a Piazzale Ferri e nel Parco A. Langer. Piazza Matteotti, Piazza Fanti, Piazza Gabriotti saranno sede di eventi collaterali tra cui le degustazioni legate al cibo di strada, l’artigianato, e l’intrattenimento. Fino a domenica 25 agosto in Piazza Matteotti si svolgerà il “Truck Food Festival”, iniziativa tra musica e gastronomia, nel centro i commercianti propongono lo Sbaracco. In piazza Fanti lo spazio giochi per bambini. Domenica 25 agosto 2019 in Largo Gildoni la Tombola di San Bartolomeo 21.30 degli Amici del cuore. In previsione la Polizia municipale ha disposto alcune modifiche al traffico e alla sosta. In particolare fino a lunedì 26 agosto su Piazzale Ferri il lato destra sarà riservato agli stand, il lato sinistro e destro prospiciente alla Fiera delle merci. Dalle 6.00 di sabato 24 agosto e fino alle 20.00 di domenica 25 agosto è riservata la sosta ai disabili nel primo tratto del parcheggio sul lato destro prospiciente viale Nazario Sauro. E’ inoltre istituito il divieto di sosta su Piazza Fanti fino alle 24.00 di domenica 25 agosto. Qualora ci fossero esigenze connesse con notevole afflusso veicolare, i Vigili potranno disporre il senso unico di marcia su via N. Sauro con percorrenza dalla rotatoria di Porta Prato a viale Diaz.

Mi piace: Mi piace Caricamento...