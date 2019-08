Ciclismo: tutte le gare di domenica 25 agosto

Le compagini giovanili del Team Fortebraccio torneranno alle competizioni domenica 25 agosto. Di seguito le gare che verranno disputate da elite – under 23, juniores, allievi ed esordienti.

Gli elite ed under 23 saranno al via del 68° Gran Premio Colli Rovescalesi (valido anche come 12° Trofeo Enertrade) in programma a partire dalle ore 14:00 a Rovescala (in provincia di Pavia). In gara per la squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli ci saranno Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Andrea Dagostino e Michele Corradini (riserva Edoardo Corridori).

La juniores sarà impegnata nel 23° Trofeo Salsi Stefano che si disputerà a Marzaglia (in provincia di Modena) a partire dalle ore 14:00. La squadra guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi saràpresente con Lorenzo Celestini, Francesco Mastrangelo, Andrea Di Maio, Paolo Fantasia, Francesco Caroti ed Alessandro Cuccagna.

Allievi ed esordienti saranno di scena a Sant’Andrea di Agliano (provincia di Perugia) nella Giornata Azzurra (valida come 2°Gran Premio MERICAT – MATEG). Gli esordienti guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedorisaranno in gara la mattina nelle due partenze in programma alle ore9:30 e alle pre 11:30. Tra gli atleti al primo anno saranno presentiKevin Albini, Alessandro Carbè, Filippo Pochini e Thomas Taddei, tra i corridori al secondo anno ci saranno invece Tommaso Alunni, Gabriele Biccheri, Tommaso Brunori e Tommaso Ferrini.

Nel pomeriggio dalle 16:00 saranno invece protagonisti gli allievi. La compagine guidata dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori sarà rappresentata da Edoardo Burani, Valentino Romolini, Damiano Condello, Riccardo Frappini, Riccardo Maccarini, Federico Pallecchi, Riccardo Ricci, Pietro Contadini, Mattia Nocentini, Matteo Laloni, Emanuele Viscardi,Giovanni Cioni, Nicolò Migliorati.

