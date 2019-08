Centro Studi Musicali della Valtiberina: domani il concerto conclusivo di Masterclass

Domani, Sabato 24 agosto alle ore 21,00 presso l’Auditorium di Santa Chiara, si terrà il concerto conclusivo della Masterclass di canto del soprano Paola Romanò, docente del Conservatorio di Parma. Cantante di grande notorietà a partire dall’affermazione nel 1984 al prestigioso Concorso Internazionale “Luciano Pavarotti” a fianco del quale in seguito si è esibita più volte, tiene regolarmente corsi di perfezionamento e master class in Italia e all’estero e vanta ripetute collaborazioni con direttori come Arena, Bartoletti, Byckov, Gatti, Metha, Oren e registi come Cavani, De Ana, Pizzi, Ronconi, Tiezzi.

Nel corso del concerto ad ingresso libero i 9 corsisti con la collaborazione pianistica di Leonora Baldelli proporranno brani di Mozart, Schubert, Bellini, Rossini, Puccini, Mascagni, Grieg e Bernstein.

