Celebrazioni della Madonna delle grazie: alla Messa solenne di lunedì parteciperà una delegazione comunale con il gonfalone

La giunta comunale parteciperà con una delegazione guidata dal sindaco Luciano Bac-chetta e con il gonfalone del Comune alla solenne celebrazione eucaristica della Madonna delle Grazie, patrona di Città di Castello, che sarà presieduta dal vescovo diocesano mon-signor Domenico Cancian lunedì 26 agosto alle ore 18.00 nel santuario di Santa Maria del-le Grazie. E’ quanto ha stabilito l’esecutivo con una delibera di adesione ai festeggiamenti promossi in occasione della solennità liturgica della Beata Vergine Maria Madre della Gra-zia Divina, patrona di Città di Castello e della Diocesi tifernate, che si svolgeranno da oggi, giovedì 23 agosto, a lunedì 26 agosto. Per consentire l’effettuazione della processione religiosa in programma alle ore 21.00 di domani, sabato 24 agosto, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 20.00 alle ore 22.30 vieterà la sosta a tutti i veicoli a motore (compresi autorizzati, eccetto urgenze ed emergenze) in via XI Set-tembre (nel tratto compreso tra via delle Giulianelle e piazza Magherini Graziani) e in piaz-za Raffaello Sanzio. Al momento del passaggio dei fedeli sarà, inoltre, sospesa la circola-zione veicolare lungo le vie di immissione. Al fine di permettere l’organizzazione della cena programmata dalla Società rionale San Giacomo per lunedì 26 agosto, dalle ore 18.30 alle ore 24.00 saranno interdette la circolazione e la sosta veicolari (compresi i mezzi autorizza-ti, eccetto che per urgenze ed emergenze) su via XI settembre, dall’incrocio con via delle Giulianelle a via Sant’Andrea.

