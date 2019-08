Approvato all’unanimità dal Comitato Politico Regionale di Rifondazione comunista dell’Umbria il documento politico in vista delle prossime regionali

Mercoledì 21 agosto 2019 presso la sede regionale di è Perugia si è tenuto il Comitato Politico Regionale di Rifondazione comunista per proseguire la discussione sulle prossime elezioni regionali e per decidere gli indirizzi politici conseguenti.

Rifondazione comunista dell’Umbria per le elezioni regionali di ottobre si è messa a disposizione di una nuova proposta politica per l’Umbria, una proposta popolare, di cittadinanza, capace di essere inclusiva, larga e plurale, ma soprattutto di dare risposte concrete ai grandi problemi che attraversano la nostra regione: lavoro, sanità, ambiente, servizi pubblici, ricostruzione. Rimettendo al centro i contenuti e innovando nelle pratiche, riteniamo possibile lanciare una sfida per il governo dell’Umbria. Su queste premesse e insieme ad altre organizzazioni politiche della sinistra, grazie all’impegno delle compagne e dei compagni che da anni lavorano sui territori ad aggregazioni alternative, stiamo contribuendo a dare vita alla lista de L’Altra Umbria, un vero e proprio spazio politico e sociale in cui stanno confluendo sigle, esperienze civiche di sinistra e singoli, un progetto politico che ha anche l’ambizione di riaprire una prospettiva più generale. Con questa impostazione stiamo collaborando con altre esperienze civiche e di territorio che condividono con noi contenuti e proposte per definire una coalizione, un nuovo sistema di alleanze.

Nei prossimi giorni saremo impegnati a dialogare anche con altre soggettività della sinistra politica e sociale umbra, liste locali, settori di movimento che non hanno preso parte direttamente ai processi aggregativi avviati, compagne e compagni e forze della sinistra che sono interessati alla costruzione di un’alternativa ai poli esistenti e ad una prospettiva comune.

