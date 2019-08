Il 26 agosto la Festa della Madonna delle Grazie. Tutti gli appuntamenti

Come ogni tifernate sa bene, lunedì 26 agosto sarà celebrata la festa della Madonna delle Grazie, patrona della città e della diocesi, venerata nell’omonimo santuario nel rione San Giacomo.

Realizzata da Giovanni di Piamonte – pittore originario di Moncalieri e presente in Alta Valle del Tevere dal 1444, collaboratore di Piero della Francesca – nel 1456, la tavola raffigura la Madonna con il Bambino tra i santi Florido e Filippo Benizi, rappresentata nell’atto di indicare al Figlio Città di Castello affinché la benedica. Fin da subito, dunque, è chiaro il legame tra l’opera d’arte e la città, tanto che nel 1783 fu proprio il Comune a proclamare la Madonna patrona della città. La devozione è ancora molto viva e lo scorso anno il santuario è stato frequentato da circa 20.000 fedeli.

Venerdì 23 agosto avrà inizio il triduo di preparazione alla festa, animato da p. Souri Arulalamba, frate dell’Ordine dei Servi di Maria; originario dell’India, padre Souri attualmente fa parte del consiglio generalizio dell’Ordine in qualità di segretario generale per il Centro delle Comunicazioni e di segretario generale per l’Ordine Secolare e i Gruppi laici. Furono proprio i Servi di Maria a edificare l’attuale santuario, che sorse come chiesa conventuale nel 1306 quando i frati trasferirono entro le mura il loro convento costruito fuori nel mura nel 1255.

Da venerdì a domenica ogni giorno verrà scoperta l’immagine della Madonna delle Grazie e alle 18,15 sarà celebrata la S. Messa; venerdì alle ore 21 si terrà una veglia di preghiera mentre sabato 24, sempre alle ore 21, è prevista la tradizionale processione che percorrerà il seguente itinerario: Santuario di Santa Maria delle Grazie, Via delle Giulianelle, Via Campo dei Fiori, Via dei Conti, Via XI Settembre, Via Trastevere, Pomerio San Girolamo, Via della Fraternita, Via dei Fucci, Via Cerboni, Via del Popolo, P.zza Raffaello Sanzio, Via Mario Angeloni, P.zza G. Magherini Graziani, Via XI Settembre, Santuario di Santa Maria delle Grazie.

Lunedì 26 agosto, giorno della festa, la S. Messa sarà celebrata alle ore 8, 9, 10 e 11; nel pomeriggio le celebrazioni si concluderanno con il solenne pontificale del vescovo diocesano, mons. Domenico Cancian, alle ore 18,30 (presterà servizio la Corale “M. Alboni”).

