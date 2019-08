Giochiamo giocando, tre lunedì di sport e giochi per bambini. Si parte il 26 agosto da piazza del Municipio, poi il 2 e 9 settembre nelle frazioni

Tre lunedì sera consecutivi all’insegna dello sport e alla riscoperta dei giochi di strada, dove gli attori principalisaranno le bambine e i bambini: Giochiamo Giocando dal 26 agosto animerà piazze, aree verdi e stadi del Comune di San Giustino. “Giochiamo Giocando è un’iniziativa proposta dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni sportive, sociali e ricreative del territorio. L’obiettivo – afferma l’assessore a sport e politiche giovanili, Andrea Guerrieri – è quello di trasformare, per una serata, luoghi di aggregazione del nostro Comune in uno spazio a misura di bambino dove possano giocare, fare sport e divertirsi insieme”. Le tre serate, patrocinate dall’UISP Comitato Altotevere, avranno luogo in spazi diversificati del Comune e andranno a toccare anche le frazioni di Lama e Selci. Lo “start” all’iniziative avrà luogo lunedì 26 agosto, in piazza del Municipio, agorà principale del capoluogo che durante il periodo estivo ha già visto animarsi con la trasformazione della stessa in isola pedonale, per proseguire la settimana successiva, il 2 settembre, a Lama presso l’area verde del CVA e infine concludersi il 9 settembre a Selci nell’area del Campo Sportivo e della nuova struttura polivalente. Tra i vari giochi e sport coordinati dalle associazioni del Comune saranno presenti mini-volley, gimkana in bici, ping–pong oltre ai classici giochi da strada come la corsa con i sacchi e iltiro alla fune.

Mi piace: Mi piace Caricamento...