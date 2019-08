Completati i lavori di ripulitura del torrente Reggia

Sono stati eseguiti questa settimana i lavori di ripulitura di torrente Reggia nel tratto che va dal ponte situato in via Vittorio Veneto fino alla confluenza con il fiume Tevere. Le operazioni si sono rese necessarie in quanto a seguito di eventi di piena si sono accumulati nell’alveo del torrente detriti, limo e materiali vari che devono essere rimossi per ripristinare la funzionalità idraulica del torrente e per rendere gradevole l’aspetto del parco urbano.

Sono previsti più avanti altri interventi riguardanti la risistemazione del ponte sul torrente Reggia posto alla confluenza con il fiume Tevere e il completamento della sostituzione delle doghe di legno della passerella pedonale di piazza del Mercato che collega via Vittorio Veneto con piazza Matteotti.

