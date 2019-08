Settantunenne aggredito: la Tac evidenzia miglioramenti, anche se di lieve entità

Una ulteriore tac cerebrale cui è stato sottoposto il paziente di città di castello, colpito alla testa domenica pomeriggio al termine di una partita a carte al bar, ha evidenziato “un leggero miglioramento rispetto alle precedenti”. La dottoressa Nunzia Cenci, vice responsabile della struttura di neurochirurgia del Santa Maria della Misericordia, in una nota dell’ufficio stampa , evidenzia che “siamo in una fase di iniziale riassorbimento della emorragia. anche il quadro neurologico è in lento ma ulteriore miglioramento”.

La prognosi in ogni caso, come riferisce sempre la nota dell’ospedale, resta riservata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...