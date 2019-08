Motori: Camilla Bisceglia e la scuderia 5 speed pronti per trofeo Fagioli

Al via della gara eugubina, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna, vi sarà Camilla Bisceglia impegnata nella Racing Start 1.4 al volante di una Peugeot 106.

San Sepolcro (Ar): La scuderia 5 Speed, è pronta a prendere il via alla 54° edizione del Trofeo Luigi Fagioli: la gara eugubina, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna, vedrà allo start con i colori della scuderia di San Sepolcro la giovane Camilla Bisceglia, impegnata nella classe Racing Start 1.4 a bordo di una Peugeot 106.

Per Camilla, l’obiettivo è quello di ben figurare, su un percorso ben conosciuto, viste le precedenti partecipazioni a quella che viene definita “la Montecarlo” delle salite: grinta e determinazione non mancano alla giovane pilota, in una classe dove la lotta per il podio sarà davvero serrata visto il numero ed il livello degli avversari di classe.

Il programma di gara prevede per venerdì 23 Agosto le verifiche tecniche e sportive, mentre per sabato 24 agosto sono previste le due sessioni di prove ufficiali. Domenica 25 agosto è prevista la gara, che si disputerà su due manches.