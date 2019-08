Il sindaco Carizia in visita all’Istituto Prosperius Tiberino

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, nella giornata di martedì 20 agosto ha fatto visita al nuovo presidente dell’Istituto Prosperius Tiberino, il dottor Giuseppe Barberi, membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Comune di Umbertide e primo umbertidese a rivestire tale incarico. Era presente anche il deputato Riccardo Augusto Marchetti.

Si è trattato di un incontro cordiale e costruttivo, nel corso del quale si è parlato di sanità e dei progetti futuri di un centro di eccellenza sempre innovativo e all’avanguardia. Al termine del colloquio, accompagnati dal presidente Barberi, dalla direttrice amministratriva Lorena Colom e dal responsabile dell’area neurologica, professor Paolo Milia, il sindaco Carizia e l’onorevole Marchetti hanno effettuato una visita della struttura, che da venti anni rappresenta una eccellenza per Umbertide e per tutto il suo territorio.

“La decisione di nominare il dottor Barberi come membro del Consiglio di Amministrazione per il Comune di Umbertide, che gli ha permesso di diventare presidente dell’Istituto Prosperius Tiberino è stata dettata dal buonsenso e dall’etica – afferma il sindaco – visto che si tratta di una nomina tecnica e che il neo presidente in passato ha ricoperto importanti ruoli dal punto di vista amministrativo”.

Il sindaco Carizia e l’intera Amministrazione Comunale “esprimono la loro massima soddisfazione per la nomina di Giuseppe Barberi a presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Prosperius Tiberino e formulano al neo presidente i più vivi auguri di buon lavoro, con la certezza che, da umbertidese, il suo operato sarà rivolto solo ed esclusivamente al bene della dell’Istituto e dell’intera comunità, mai dimenticando che parliamo del bene più prezioso per ognuno di noi: la salute”.

