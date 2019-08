Colo Glass: Bacchetta “parere espresso da Ministero della salute fatto nuovo ed importante. Comune dalla parte dei cittadini. Attivare conferenza servizi”

“La richiesta al Ministero della salute è stata inoltrata dall’amministrazione comunale. Il Ministero ha dichiarato che questa azienda è insalubre. Questo è un fatto importante, nuovo e rilevante per cui credo che dovrà essere attivata quanto prima la conferenza dei servizi da parte della Regione per assumere ulteriori determinazioni. Il comune ovviamente si deve rapportare sempre con la legge e normative e deve farlo in maniera estremamente rigorosa. Il comune è dalla parte dei cittadini per cui riteniamo importante questo parere che è stato richiesto al Ministero della Salute, un fatto nuovo, importante e significativo del quale non si può non tener conto in vista della conferenza dei servizi che, ripeto va attivata quanto prima e ovviamente credo che Usl e Arpa prenderanno atto di questo fatto nuovo e importante che si è verificato”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, in riferimento al parere espresso dal Ministero della Salute sulla ditta Color

Mi piace: Mi piace Caricamento...