Piano integrato culturale: Sansepolcro al centro del progetto sperimentale di Regione e Anci Toscana

Assieme a Rapolano Terme, il Comune di Sansepolcro sarà destinatario di un progetto sperimentale di sostegno per l’elaborazione di piani strategici capaci di fare perno sulla cultura: grazie a questo coinvolgimento attivo, la nostra città sarà dunque al centro dell’accordo tra Regione ed ANCI Toscana (ovvero l’associazione dei comuni) su cui la già Giunta Regionale si è già espressa favorevolmente.

“Siamo soddisfatti – commenta il sindaco Mauro Cornioli – di poter partecipare a questo importante progetto: a livello regionale, tra tante opzioni possibili, è stata fatta la scelta di puntare sul nostro Comune e di questo non posso far altro ringraziare l’ANCI e la Regione Toscana, in particolare a vicepresidente Monica Barni che ha sempre manifestato grande attenzione alla cultura del nostro territorio.”

“Nelle scorse settimane – spiega Gabriele Marconcini, assessore alla Cultura del Comune di Sansepolcro – abbiamo avuto modo di confrontarci personalmente con l’Assessore Barni, valutando attentamente questa possibile prospettiva. Ora con la nostra partecipazione a questo progetto potremmo portare ulteriore attenzione sulle nostre prerogative culturali, valorizzando tutti quegli elementi che contribuiscono a definire e animare il nostro ricco patrimonio cittadino. La scelta di Sansepolcro credo sia proprio dovuta a questo, cioè alla presenza di un amplio ventaglio di risorse storiche, culturali e artistiche, nonché all’eccezionale ricchezza di iniziative e progetti culturali il cui raggio d’azione, partendo da Piero della Francesca, è in grado estendersi dalle nostre tradizioni storiche fino ai settori più sperimentali della produzione artistica contemporanea.”