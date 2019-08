Team Fortebraccio: Corradini sul podio al giro casentino

Michele Corradini si è piazzato al 3° posto nel 103° Giro del Casentino, prestigiosa gara riservata ad elite ed under 23 che si è svolta oggi a Corsalone di Bibbiena (in provincia di Arezzo). Il portacolori del Team Fortebraccio si è inserito nel gruppetto di 16 unità che è arrivato a giocarsi il successo e ha concluso la volata decisiva in 3° posizione centrando un importante piazzamento sul podio. Si tratta di un altro bel risultato per la compagine guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli. Giovedì scorso Corradini si era inoltre classificato al 7° posto nella 73° Firenze – Viareggio.

Nessun piazzamento di rilievo per la juniores guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi che oggi ha disputato a Mocaiana di Gubbio (provincia di Perugia) il 51° Gran Premio Mocaiana (valido anche come Memorial Martino Procacci).

Gli allievi sono stati protagonisti nel 38° Trofeo Sirio Castellucci – Gara Alta Valle del Potenza che si è svolto giovedì a Fiumana (in provincia di Macerata). Il team guidato dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori ha infatti centrato un brillante 4° posto con Mattia Nocentini.

La carrellata di risultati delle squadre giovanili del Team Fortebraccio si conclude con gli esordienti. La compagine guidata dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori si è cimentata giovedì 15 agosto nel 21° Trofeo Sagra della Patata Rossa che si è corso a Colfiorito (provincia di Perugia). Nella gara riservata ai ciclisti al secondo (che si è concluso in volata) da segnalare l’8° posto di Gabriele Biccheri e l’11° di Tommaso Brunori.

