Radioterapia, aggiornamento da oltre 1 milione di euro

La Asl Toscana sud est comunica che a partire dal mese di ottobre sarà effettuato un importante aggiornamento tecnologico della Radioterapia, sia per il Valdarno che per Arezzo, con un impegno di spesa di oltre 1milione di euro.

La prima sede ad essere interessata dall’aggiornamento sarà l’ospedale della Gruccia: l’attività clinica dell’acceleratore lineare dovrà essere sospesa da metà ottobre a metà novembre ed in quel periodo naturalmente non sarà possibile effettuare trattamenti in loco.

In ogni caso, i pazienti del Valdarno che nelle prossime settimane dovranno essere sottoposti a Radioterapia, saranno indirizzati all’ospedale di Arezzo. L’Azienda si rende conto che gli assistiti del Valdarno potranno andare incontro a qualche disagio e se ne scusa anticipatamente.

Alla ripresa dell’attività, l’ospedale di Montevarchi potrà contare su tecnologie rinnovate ed aggiornate, con la fattiva collaborazione del Calcit Valdarno, per garantire un servizio sempre migliore e adeguato alle sfide della moderna Oncologia.