Prosegue l’iter per individuare un nuovo operatore al fine di migliorare la riscossione dei tributi comunali

La giunta comunale di Umbertide con apposita delibera ha previsto l’individuazione di un nuovo operatore per migliorare la riscossione coattiva dei tributi locali. Il Comune intende procedere, tramite bando pubblico, all’affidamento a soggetto diverso dall’Agenzia delle Entrate per la gestione della riscossione delle proprie entrate.

Tenendo fede a quanto affermato in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2019-21, il progetto prevederà di migliorare la riscossione dei tributi, in particolare di Tassa rifiuti (Tari) e Imposta municipale unica (Imu). Il riordino del sistema di riscossione si è reso necessario in seguito agli approfondimenti fatti su un tema di grande attenzione e importanza, riscontrando che nel tempo le somme effettivamente incassate non coincidono con quelle dovute.

La decisione presa dalla Giunta mira in particolare a ridurre le inadempienze, al fine di migliorare i flussi delle entrate. Tale atto sarà proposto per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

