Cinquanta anni di vita insieme: nozze d’oro per Rossana Benni e Sergio Bartoccioni. A distanza di 50 anni dal 13 Agosto 1969, quando nella chiesa di Piosina si scambiarono le fedi nuziali ed amore eterno, il 13 Agosto scorso, Rossana e Sergio (apprezzato maestro orafo con trascorsi sportivi, fra i pali, nel calcio), sono tornati di nuovo in chiesa, nella Cappella di Villa San Donnino, per celebrare e festeggiare insieme a parenti ed amici l’inossidabile legame familiare. Accanto a loro i figli Andrea e Riccardo, subito dopo la cerimonia religiosa hanno immortalato il tradizionale taglio della torta che ha sancito la significativa ricorrenza. A Rossana e Sergio le più sentite felicitazioni della nostra redazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...