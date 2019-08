Modifiche al transito veicolare per la 12esima edizione della “CORRILERCHI”

Per consentire lo svolgimento della 12^ edizione della gara podistica “Corrilerchi”, in programma giovedì 22 agosto a partire dalle ore 19.15 nella frazione tifernate, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 18.00 alle ore 21.00 vieta l’immissione dei veicoli lungo il tracciato della competizione al passaggio dei concorrenti. La corsa inizierà in via Tevere, teatro della partenza, e dopo un percorso su strada sterrata raggiungerà via Annibale di Francia, dove verrà sistemato l’arrivo.

