“Callas forever”, film di Zeffirelli al Castello Bufalini

In occasione delle aperture straordinarie serali per la valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale nazionale, il Castello Bufalini, in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei di San Giustino e il cinema teatro Astra di San Giustino, renderà omaggio al celebre regista Franco Zeffirelli con la proiezione, nel cortile monumentale, venerdì 23 agosto, alle ore 21.00, di “Callas forever” (2002), una narrazione tragica e commovente degli ultimi anni di Maria Callas, prima che morisse sola ed abbandonata a Parigi. L’ingresso al museo costerà due euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...