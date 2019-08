Al via gli studi di micro-zonazione sismica di livello 3. Le info dal Comune di Sansepolcro

Il Comune di Sansepolcro, cogliendo l’opportunità di utilizzare specifici finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Toscana, si è dotato di studi di micro-zonazione Sismica di livello 1, di analisi per le condizioni limite per l’emergenza (CLE) e di studi di micro-zonazione Sismica di livello 2, già approvati dai competenti organi statali e regionali e consultabili sul portale web della Regione (http://www.regione.toscana. it/-/risultati-delle-indagini- nella-provincia-di-arezzo).

In occasione dell’ulteriore bando regionale per la concessione di finanziamenti per la redazione e degli studi di micro-zonazione Sismica di livello 3, ovvero degli studi sul rischio sismico di maggiore dettaglio, il Comune di Sansepolcro ha di nuovo manifestato il proprio interesse a ricevere tali finanziamenti, che, con Decreto Dirigenziale di G.R.T. n. 16262 del 04/10/2018, sono stati riconosciuti dalla Regione nell’ammontare di € 20.250,00, a fronte dell’impegno di un cofinanziamento comunale per € 6.750,00 (25%); l’importo totale previsto per la redazione dei suddetti studi è quindi di € 27.000,00.

Gli studi di micro-zonazione Sismica di livello 3, a seguito di svolgimento di un’apposita gara di appalto, sono stati affidati ad un raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal geol. Simone Secci, geol. Lorenzo Batti, geol. Riccardo Ancillotti, geol. Paolo Silvestrelli, geol. Lorenzo Sedda e geol. Stefano Farinelli.

Tali professionisti hanno ora la necessità di accedere a terreni, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, per effettuare una prima campagna di indagini e misurazioni specialistiche con macchinari ad hoc, che non produrranno alcun danno e alcun impedimento all’utilizzo attuale dei luoghi interessati. Tali siti sono individuati in apposite foto aeree consultabili nella sezione “Avvisi” del sito web del Comune.

Si chiede pertanto ai cittadini proprietari di aree su cui i professionisti incaricati, dotati di apposita lettera di presentazione a firma del Responsabile competente del Comune, effettueranno tali indagini di garantire loro l’accesso per gli scopi sopradescritti, tenuto conto che gli Studi di Micro-zonazione Sismica di livello 3 a loro affidati hanno la principale finalità di interesse pubblico di conoscere in modo più approfondito la pericolosità e vulnerabilità sismica del territorio del nostro Comune, prevenire il rischio sismico e garantire maggiori livelli di sicurezza a vantaggio di tutta la popolazione.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si prega di contattare i seguenti uffici:

Arch. Maria Luisa Sogli, 0575 732270, e-mail: sogli.marialuisa@comune. sansepolcro.ar.it

Arch. Ilaria Calabresi, 0575 732271, e-mail: calabresi.ilaria@comune. sansepolcro.ar.it

