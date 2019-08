Rinnovamento per Caprese “dichiarazioni rilasciate ai mezzi di informazione dal sindaco Baroni non veritiere”

“In alcune recenti interviste , il sindaco di Caprese Michelangelo Claudio Baroni, ha fatto il punto sul suo primo anno di mandato amministrativo e ha sciorinato un elenco di attività svolte e di obiettivi raggiunti. Peccato che non tutto quello che è stato dichiarato corrisponda alla verità. Ad esempio il primo cittadino di Caprese afferma che il primo atto compiuto dopo il suo insediamento è stato la riduzione dei compensi per i componenti della giunta. Questa affermazione è falsa: con la variazione di bilancio numero 43 del 27-11-2018 l’attuale amministrazione siaumentava le indennità di carica portandole da euro 4.610,00 ( stanziati nel passato) a euro 13.873,88 incidendo pesantemente sualtri capitoli di spesa impoveriti per compensare l’aumento.

Sempre il sindaco Baroni afferma in alcuni articoli che, al momento del suo insediamento, “ha trovato un comune dove “da tempo” si faceva solo la gestione del quotidiano”. Premesso che non è chiaro cosa il sindaco intenda per gestione del quotidiano e perché gli assegni una valenza così negativa dato che rappresenterebbe l’immagine di una amministrazione presente, a conoscenza delle funzioni dell’Ente e impegnata nella gestione delle stesse, vogliamo ricordare che, come dimostrano bilanci e delibere, ha trovato un comune con i conti in ordine e certificati, un progetto innovativo di servizio civile a favore della popolazione anziana, un parco pubblico realizzato e arredato, circa 415000 euro di fondi pubblici stanziati per la nuova palestra (ultimo intervento per completare la messa in sicurezza degli edifici scolastici), circa 79000 euro di fondi pubblici per sistemare la corte alta del castello, lampioni per luce pubblica con tecnologia led a basso consumo in quasi tutto il territorio comunale e tanto altro ancora.

Baroni, infine, si vanta di aver fatto entrare la casa natale di Michelangelo nel circuito nazionale delle” case della memoria”. La delibera di adesione al suddetto circuito è la numero 46 del 4-6-2018, ed è stata emanata dalla amministrazione precedente. Baroni ha semplicemente ereditato un progetto interessante di promozione del Museo Casa Natale di Michelangelo.

I gruppo consiliare “Rinnovamento per Caprese” chiede all’attuale amministrazione meno bugie e più serietà e correttezza nell’informare i cittadini.

Caprese e i capresani se lo meritano.”

