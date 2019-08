Balestrieri Città di Castello: in onore di San Bartolomeo, si ricorda la consacrazione della chiesa dedicata a San Florido nel 1032

La Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, per celebrare il Torneo di balestra manesca dedicato a Porta San Florido ed unirsi ai festeggiamenti della città in occasione delle Fiere di San Bartolomeo, ha pensato ad una giornata diversa dal solito nella quale la cittadinanza potrà essere partecipe in prima persona.

Nel nostro intento c’è la volontà di rievocare una ricorrenza, ormai caduta nell’oblio, che risale al 1032 e legata alla consacrazione della chiesa dedicata a San Florido, di cui oggi resta solo il retaggio della Fiera.

Il 22 agosto era per Città di Castello una grande festa, con celebrazioni anche più fastose di quelle per San Florido, nella quale venivano ricordati i miracoli e prodigi legati al nostro Santo .

Nasce da qui il programma di domenica 25 agosto quando alle ore 9,30 partirà da Piazza Matteotti il corteo storico dei balestrieri e figuranti che alle ore 10,00 parteciperà al taglio del nastro per l’inaugurazione della tradizionale Fiera del Bestiame.

Alle ore 10,30 ci sarà la Santa Messa in Cattedrale dopo la quale il corteo raggiungerà il largo davanti all’ingresso delle scale mobili in Via N. Sauro dove alle ore 12,00 sarà disputato il torneo di Porta San Florido. Si prepara una gara ad alta tensione, specie tra i due rappresentanti dell’omonima porta, il Priore Francesco Nardi, attualmente in testa, e Il Vicecapitano della Compagnia Roberto Lucaccioni, che si contendono il titolo di miglior balestriere del 2019 per un pugno di punti.

Alla fine della disputa il Corteo storico di dame, messeri e balestrieri si recherà al Ristorante “Le Logge” dove ci sarà il primo Pranzo del Balestriere. Nostro desiderio è coinvolgere tutti coloro che vorranno quindi la tavola è aperta a chiunque volesse partecipare prenotando presso il Ristorante “Le Logge”.

Alla fine del pranzo i balestrieri dedicheranno la loro giornata a partire dalle ore 15,00 a far provare il tiro con balestre pensate apposta per principianti presso il campo di tiro davanti all’ingresso delle scale mobili.

Vi aspettiamo numerosi in questa giornata dedicata alla nostra amata Città di Castello .

