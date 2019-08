Aggressione al 71enne tifernate. Solidarieta’ del Sindaco alla famiglia e plauso alle forze dell’ordine per il pronto intervento

Seguiamo con evidente apprensione la vicenda nella sua evoluzione e siamo vicini alla famiglia e al settantunenne rimasto vittima di un aggressione ed ora ricoverato all’ospedale di Perugia. Un fatto di cronaca che non scalfisce il senso di civiltà della nostra comunità, su cui l’autorità giudiziaria e le forze dell’ordine faranno, come sempre, piena luce. Ai Carabinieri, guidati dal luogotenente, Fabrizio Capalti, comandante interinale della compagnia di Città di Castello, giunga il più sentito plauso e ringraziamento per la prontezza dell’intervento effettuato.” E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, in riferimento all’episodio di cronaca che si è verificato ieri pomeriggio a Città di Castello come reso noto dai Carabinieri.

