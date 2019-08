Festival dell’Autobiografia – 9° edizione – “Scritture d’amore: forme e declinazioni dell’affettività”

Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre in occasione del Festival dell’Autobiografia 2019 ad Anghiari si parlerà d’amore e se ne parlerà sotto molti punti di vista. “Scritture d’amore: forme e declinazioni dell’affettività” è infatti il tema scelto dalla Libera Università dell’Autobiografia che come ogni anno organizza il prestigioso appuntamento in programma nel borgo toscano. Tanti come sempre gli spunti e le occasioni di riflessione grazie alla presenza di qualificati testimoni che saliranno sul palco del Teatro di Anghiari (e negli altri luoghi in cui si svolgeranno gli incontri) nel corso di questi intensi tre giorni. Voci differenti che affronteranno il tema da varie prospettive, ma accomunatedall’impegno nella scrittura come testimonianza di formazione e di condivisione.

Tra i momenti più attesi spicca il conferimento a Vito Mancusodel Premio “Centro Nazionale ricerche e Studi Autobiografici”in programma nel pomeriggio di venerdì 30 agosto all’interno delTeatro di Anghiari. Vito Mancuso è stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle dottrine Teologiche presso l’Università degli Studi di Padova e dal 2009 collabora con il quotidiano La Repubblica.

Un altro momento carico di significati è previsto la mattina di domenica 1 settembre quando verrà invece conferito il Premio Città dell’Autobiografia a Cristina Cattaneo, professoressaordinaria di Medicina Legale all’Università degli Studi di Milano,direttore del LABANOF (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense) e autrice di “Naufraghi senza volto”.

Come da tradizione nel pomeriggio del sabato negli angoli più caratteristici del centro di Anghiari sono previsti incontri con autori e autrici autobiografi e biografi suddivisi su più declinazioni: diari, lettere, biografie, saggistica, narrativa e poesia. Da segnalare anche i due eventi in programma al Teatro di Anghiari alle 21:00. Venerdì 30 agosto la serata dedicata ad Alda Merini nel decennale della sua scomparsa e sabato 31 agosto il concerto di Emanuele Ferrari.

Questi sono comunque soltanto alcuni degli appuntamenti di un Festival dell’Autobiografia ricco come non mai. Il programma completo verrà presentato in CONFERENZA STAMPA lunedì 26 agosto alle ore 18:00 nella Sala del Consiglio del Comune di Anghiari (Palazzo Pretorio).

