Alla battaglia! Castello Bufalini ospita il concerto dell’ensamble Umbra Lucio

Giovedì 22 agosto Castello Bufalini a San Giustino, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e Polo Museale dell’Umbria con il prezioso contributo della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, ospita un concerto dell’Umbra Lucis Ensamble dal titolo “Alla Battaglia!”. Il concerto propone una silloge di brani e di danze, sonate e madrigali del primo seicento italiano, che rispecchia i diversi stili della vita musicale del tempo e in particolare, ricostruisce il mondo sonoro delle corti e dei palazzi dell’aristocrazia, in cui la musica era presente in tutte le occasioni della vita sociale. Per l’occasione l’Umbra Lucis Ensamble ospiterà proprionella tappa di San Giustino uno dei più famosi virtuosi a livello internazionale di flauto dolce: si tratta dell’artista Stefano Bagliano. Le musiche del concerto sono di De Rore, Dalza, Selma, Cima e Pesenti mentre l’organico che salirà sul palco è formato da Fabrizio Lepri alla viola da gamba e Stefano Lorenzetti al clavicembalo oltre al già citato Stefano Bagliano. L’appuntamento, quindi, è per giovedì 22 agosto alle ore 21 nella suggestiva location di Castello Bufalini di San Giustino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...