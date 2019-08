Pallavolo Serie C femminile: conferma nei quadri tecnici per Maurizio Mandrelli (team manager) e Pierluigi Orazi (dirigente addetto agli arbitri)

A seguito dell’ormai decennale collaborazione con il settore femminile con esperienza e professionalità maturata sul campo il Città di Castello pallavolo ha nominato nell’incarico di responsabile della squadra di serie C il dirigente Mandrelli Maurizio e collaboratore per il ricevimento e l’assistenza agli arbitri il dirigente Orazi Pierluigi. Gli interessati si sono dimostrati gratificati dall’incarico ricevuto e carichi e determinati per gli impegni della nuova stagione; saranno di valido aiuto e supporto al tecnico di riferimento Brizzi Enrico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...