Domenica torna Retro’

Si annuncia un buon numero di espositori per l’edizione di domenica 18 agosto di “Retrò”, il mercato dell’antiquariato, dell’oggettistica antica, della rigatteria, dell’hobbistica e del collezionismo promosso dall’amministrazione comunale di Città di Castello. A due giorni dall’evento, che sarà allestito nell’abituale collocazione nel centro storico tifernate compresa tra piazza Matteotti e piazza Fanti, sono infatti oltre 50 le prenotazioni degli appassionati del settore, che arriveranno in città da tutto il centro Italia. Il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che stabilisce la chiusura delle aree interessate al transito e alla sosta veicolari dalle ore 6.00 alle ore 20.00, inclusi i mezzi autorizzati. Deroghe solo per veicoli di soccorso e situazioni di emergenza.