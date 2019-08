Andrea Lignani Marchesani (FdI) “Intollerabile che non si sappia ancora chi gestirà il trasporto scolastico e si facciano scadere le domande in pieno Ferragosto”

“Viene quasi da pensare che far scadere le domande per mense e trasporti scolastici in pieno Ferragosto sia la diretta conseguenza di un servizio non ancora assegnato che potrebbe avere conseguenze non da poco sulla qualità dell’offerta medesima. Fatto sta che non e’ serio mettere una scadenza il 16 agosto alle 13 ed e’ inconcepibile che ancora non si sappia chi debba accompagnare i nostri bambini a scuola. Già ai primi di luglio avevo sollecitato l’Amministrazione sull’argomento ed avevo avuto assicurazione che per la fine del mese scorso tutto sarebbe stato sciolto. Lo scorso 18 luglio scadevano i termini per le integrazioni richieste ad entrambi i concorrenti al servizio ma niente da quella data e’ trapelato. Inutile dire che, oltre ad avere le già ricordate serie ripercussioni sulla qualità di un servizio che avrebbe poco più di venti giorni per organizzarsi , il ritardo mette in seria difficoltà anche gli operatori che in questi giorni stanno spendendo soldi ed impiegando tempo per mettere a punto la manutenzione dei mezzi. In pratica si impedisce una programmazione ai partecipanti la gara che potrebbe avere serie conseguenze occupazionali e di bilancio familiare per le società di trasporto coinvolte. Gli amministratori facciano meno passerelle nei luoghi di vacanza o di culto e facciano immediatamente una proroga per le domande per i fruitori dei servizi e senza indugio invece comunichino il nuovo gestore del servizio di trasporto.”

