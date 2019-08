10 giorni con il Decamerone insieme allo Spi Cgil. Lunedì19 agosto conferenza stampa di presentazione a Città di Castello

Sarà un viaggio alla scoperta di una delle opere più complesse e affascinanti della letteratura italiana, conosciuta in ogni parte del mondo e alla base di tante altre opere letterarie: il Decamerone di Giovanni Boccaccio. “Deka Emeròn – 10 Giorni” è il titolo dell’iniziativa promossa dallo Spi Cgil Alto Tevere, con il patrocinio delle amministrazioni comunali del territorio, che si svolgerà appunto in 10 serate, dal 22 settembre al 4 ottobre, in numerosi comuni dell’Alto Tevere.

“Proveremo a rivisitare il Decamerone, un grande Classico della nostra letteratura e, al contempo, cercheremo di scorgere, in un’affabulazione apparentemente lontana nel tempo, i riflessi di temi sociali e di attualità che riguardano il nostro presente”, spiega Patrizia Venturini, segretaria generale della Lega Spi Cgil Alto Tevere. “Attraverso questo viaggio di cultura popolare, la forma più alta e vera di cultura – continua Venturini – cercheremo di costruire momenti di incontro e scambio tra generazioni diverse. In ogni appuntamento introdurremo il tema portante della giornata decameroniana e, dopo averne approfonditi gli elementi più importanti e particolari, daremo lettura di una novella”.

Per illustrare nel dettaglio il programma e il senso dell’iniziativa, lo Spi Cgil Alto Tevere organizza una conferenza stampa per lunedì 19 agosto, alle ore 11, nella Sala della Giunta del Comune di Città di Castello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...