Week end ferragostano ricco di impegni per il team Fortebraccio

Programma gare decisamente intenso per le compagini giovanili delTeam Fortebraccio. Questi gli impegni che verranno affrontati da elite – under 23, juniores, allievi ed esordienti nel periodo che va dal 15 al 18 agosto.

Giovedì 15 agosto gli elite ed under 23 saranno al via della 73° Firenze – Viareggio in programma a partire dalle ore 7:20. Alla competizione parteciperanno Matteo Gerbaudo, Paolo Fantasia, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini, Edoardo Corridori, Alessandro Cuccagna, Andrea Dagostino, Michele Corradini e Francesco Caroti.

Nel fine settimana la squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli affronterà altre due gare: il 48° Gran Premio Capodarcoin programma venerdì 16 agosto a partire dalle 13:00 a Capodarco (in provincia di Fermo) ed il 103° Giro del Casentino che si disputerà domenica 18 agosto dalle 14:00 a Corsalone di Bibbiena (in provincia di Arezzo). Ai nastri di partenza della corsa di venerdì ci saranno Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Edoardo Corridori, Francesco Caroti ed Alessio Gasparini, mentre a quella di domenica parteciperanno Matteo Gerbaudo, Alessio Gasparini, Edoardo Corridori, Andrea Dagostino, Michele Corradini, Yaroslav Parashlhak e Francesco Caroti.

La juniores sarà impegnata domenica 18 agosto nel 51° Gran Premio Mocaiana (valido anche come Memorial Martino Procacci)che si correrà a Mocaiana di Gubbio (provincia di Perugia) a partire dalle ore 14:30. La squadra guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi sarà presente a questa competizione con Lorenzo Celestini, Francesco Mastrangelo, Francesco Madrucci, Andrea Di Maio, Paolo Fantasia ed Alessandro Cuccagna.

Giovedì 15 agosto gli allievi prenderanno parte al 38° Trofeo Sirio Castellucci – Gara Alta Valle del Potenza che si svolgerà a Fiumana (in provincia di Macerata) dalle 15:30. Il team guidato dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori sarà rappresentato da Edoardo Burani, Valentino Romolini, Damiano Condello, Riccardo Frappini, Riccardo Maccarini, Federico Pallecchi, Riccardo Ricci, Pietro Contadini, Mattia Nocentini, Matteo Laloni ed Emanuele Viscardi.

In gara giovedì 15 agosto anche gli esordienti. La compagine guidata dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori sarà impegnata nel 21° Trofeo Sagra della Patata Rossa che si svolgerà a Colfiorito (provincia di Perugia). Le due partenze sono previste alle 14:30 e alle 16:00. Tra gli atleti al primo anno ci saranno Kevin Albini, Alessandro Carbè, Filippo Pochini e Thomas Taddei, tra i ciclisti al secondo anno saranno presenti invece Tommaso Alunni, Gabriele Biccheri, Tommaso Brunori e Tommaso Ferrini.

