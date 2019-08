Volley mercato: Trestina volley, ufficiale Marco Morani vice allenatore della Piccini Paolo Spa

Sarà Marco Morani il secondo allenatore della “Piccini Paolo Spa” per il prossimo campionato di serie C femminile del Trestina Volley.

Nato a Città di Castello il 1 luglio del 1979, con un passato da giocatore di pallavolo che si è fermato a soli 20 anni perchè la sua vocazione era quella di guidare le squadre dalla panchina.

Nel suo curriculum di allenatore, ci sono alle spalle già 15 anni di fila al servizio di Star Volley e Volley Ball Tiferno, due distinte società di Città di Castello che però sono in stretta collaborazione fra di loro; inizialmente ha collaborato con le rappresentative giovanili, poi le esperienze con la formazione maggiore da vice di Marco Magrini in serie D e di Fabio Bovari in C. Tornato alle giovanili, nelle ultime tre stagioni è stato il coach della prima squadra, prima entrando a campionato iniziato in D centrando l’obiettivo salvezza, malgrado ciò il club ha ricominciato l’anno successivo in prima divisione, categoria vinta con una sola sconfitta al passivo per poi ottenere una seconda tranquilla salvezza in D nella passata stagione. Nella stagione 2014-2015 è stato il secondo allenatore in B1 con la Top Quality Group di San Giustino e dal 2015 ad oggi allenatore e responsabile tecnico dei gruppi giovanili U12 e U13 della Starvolley Città di Castello.

“Sono contento di far parte di una società ambiziosacome quella di Trestina, lo staff societario si è mossomolto bene sul mercato e sono convinto che ha allestito un roster di tutto rispetto per questo debutto nel massimo campionato regionale, un giusto mix tra giovani e giocatrici più esperte“.

