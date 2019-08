Venerdì 16 agosto scadono le iscrizioni per accedere alle mense e ai trasporti scolastici

C’è tempo fino a venerdì 16 agosto per le iscrizioni ai servizi comunali di ristorazione e trasporto scolastici. Nell’ultimo giorno disponibile il Servizio Istruzione-Educazione del Comune al Centro Le Grazie sarà a disposizione degli utenti dalle 8.30 alle ore 13.00. Sul portale web comunale ( www.cittadicastello.gov.it ) è possibile reperire la modulistica da presentare agli uffici competenti. All’atto dell’iscrizione gli interessati dovranno dichiarare di accettare tutte le norme e le condizioni che regolano i servizi. Per coloro che già usufruiscono di mensa e trasporto scolastico l’accesso è subordinato, inoltre, alla regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti. L’iscrizione ai servizi è unica e valida per l’intera durata del percorso scolastico-educativo (scuola dell’infanzia, scuola primaria o scuola secondaria di primo grado). Negli anni successivi, e fino al termine di tale percorso, la domanda si intende tacitamente rinnovata con il solo pagamento della quota di iscrizione.