Il tenente colonnello Gioacchino Mattia è il nuovo comandante della Guarda di Finanza di Arezzo

Nei giorni scorsi si è insidiato il nuovo Comandante del Gruppo di Arezzo, Ten. Col. Gioacchino Mattia. L’Ufficiale, classe ’70, coniugato con due figli, si è arruolato nel Corpo nell’ottobre 1993 ed ha frequentato il 93° Corso “Ala III” presso l’Accademia della Guardia di Finanza.

Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Economico-finanziaria, nel corso della carriera ha prestato servizio in incarichi operativi, di Stato Maggiore, interforze e di staff.

Proveniente dalla provincia di Trento, dove ha svolto sia incarichi operativi, presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trento, nel settore dell’antiriciclaggio, dei reati finanziari e fallimentari, sia di staff nell’ambito del Comando Provinciale alla stessa sede, il Ten. Col. Mattia subentra al Ten. Col. Peppino Abbruzzese, che ha sinora comandato il Gruppo di Arezzo.

Il Comandante Provinciale, Col. Adriano Lovito, ha formulato all’Ufficiale neoassegnato i migliori auguri, con l’auspicio di conseguire importanti traguardi.

