Il Ravenna calcio di serie B femminile in ritiro a Pieve Santo Stefano

Importante presenza a Pieve Santo Stefano rappresentata dalla squadra di calcio femminile del Ravenna, iscritta alla serie B.

Una squadra prestigiosa che già nello scorso campionato sfiorò la promozione in serie A arrivando terza. Quest’anno le ambizioni sono le stesse, quelle di ben figurare e di lottare al vertice fino in fondo.

La squadra allenata da Roberto Piras è giunta a Pieve il 12 Agosto e si tratterrà per dieci giorni fino al 22.

Una trentina le giocatrici, con un’età media molto bassa, nate fra il 1990 e il 2001, alcune fra le più giovani già convocate nelle varie nazionali di categoria.

Artefice di questo successo organizzativo è stato il presidente della Sulpizia Calcio Moreno Ghignoni, che ha creduto fermamente in questa opportunità. Coinvolta da subito l’Amministrazione Comunale che ha fornito il massimo supporto possibile con Sindaco, Vicesindaco e assessore allo Sport Chiara Venturi in prima linea.

Interessante la formula del ritiro, con le atlete ospitate presso il Convitto Femminile dell’Istituto OmnicomprensivoFanfani /Camaiti di Pieve, per il quale la Dirigente Laura Cascianini ha dato subito il suo assenso e fornito ampia collaborazione. Logistica e pasti invece tutti organizzati dalla stessa Sulpizia Calcio con l’aiuto di attività commerciali locali, con una sinergia e uno sforzo comune encomiabili.

Il Sindaco Marcelli ha dichiarato: “una presenza importante per Pieve, che sta lavorando molto per far nascere una vocazione turistica e ricettiva anche in vista dello sviluppo dell’importante progetto dei cammini di Francesco. Inoltre il Calcio Femminile è in grande crescita di praticanti e di interesse, uno sport che ha un futuro importante come vogliamo avere noi per Pieve”.

Il programma del ritiro prevede la presentazione ufficiale della Squadra in piazza la sera del 14 alle ore 21, durante la sagra del tortello e del ballo popolare inserita nel programma di Pieve Village. Amichevole in famiglia nella giornata di ferragosto e una amichevole con il Perugia il 16 o 17 Agosto allo Stadio Capaccini di Pieve Santo Stefano.

